В США простились с Левоном Оганезовым

Левон Оганезов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В американском городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) прошла церемония прощания с народным артистом России композитором Левоном Оганезовым, передает ТАСС.

Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, где также находятся могилы композитора Сергея Рахманинова и писательницы Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум).

Левон Оганезов скончался 13 декабря на 85-м году жизни, о смерти артиста сообщила его дочь Мария Шкловер. По ее словам, Оганезов долго боролся с онкологическим заболеванием.

Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, с раннего детства занимался музыкой, окончил Центральную музыкальную школу и училище им. Ипполитова-Иванова. В 18 лет начал профессиональную карьеру, выступив в Колонном зале Дома союзов, после чего стал активно работать в эстраде.

Музыкант аккомпанировал Клавдии Шульженко, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной, Павлу Лисициану, долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном. Оганезов был соведущим популярных телепередач, играл в Театре сатиры, снимался в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова.