 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В США простились с Левоном Оганезовым

Левон Оганезов
Левон Оганезов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В американском городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) прошла церемония прощания с народным артистом России композитором Левоном Оганезовым, передает ТАСС.

Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, где также находятся могилы композитора Сергея Рахманинова и писательницы Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум).

Левон Оганезов скончался 13 декабря на 85-м году жизни, о смерти артиста сообщила его дочь Мария Шкловер. По ее словам, Оганезов долго боролся с онкологическим заболеванием.

Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, с раннего детства занимался музыкой, окончил Центральную музыкальную школу и училище им. Ипполитова-Иванова. В 18 лет начал профессиональную карьеру, выступив в Колонном зале Дома союзов, после чего стал активно работать в эстраде.

Музыкант аккомпанировал Клавдии Шульженко, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной, Павлу Лисициану, долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном. Оганезов был соведущим популярных телепередач, играл в Театре сатиры, снимался в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Нью-Йорк прощание похороны народный артист

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Умер Левон Оганезов
Общество
Умер философ Эрих Соловьев
Общество
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 23:37 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 23:37
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора Политика, 23:45
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Трамп анонсировал обращение к американцам Политика, 23:30
Глава аппарата Белого дома заявила, что у Трампа «характер алкоголика» Политика, 23:22
Аэропорты Саратова и Пензы приостановили полеты Политика, 23:07
США пригрозили Spotify и Siemens из-за цифрового налога ЕС Бизнес, 22:58
В США простились с Левоном Оганезовым Общество, 22:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Против журналиста Андрея Солдатова завели уголовное дело Политика, 22:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 22:34
Economist назвал гарантии Украине «второсортными» Политика, 22:26
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 22:18
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 22:16
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина Политика, 22:06