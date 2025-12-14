 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер Левон Оганезов

Оганезов скончался 13 декабря после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Народному артисту России было 84 года
Левон Оганезов
Левон Оганезов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Умер народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов, сообщила его дочь Мария Шкловер в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Артисту было 84 года.

Оганезов скончался 13 декабря, он долго боролся с онкологическим заболеванием. «Для своих многочисленных поклонников, он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», — написала Шкловер.

Она пообещала опубликовать подробность о прощании позднее.

Левон (Леонтий) Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, с четырех лет начал заниматься музыкой. Учился в Центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, неоднократно побеждал на фортепианных конкурсах.

Когда музыканту было 18 лет, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов. С тех пор Оганезов начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, солисту Большого театра Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной. Долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

Оганезов был соведущим телепередач «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым».

Материал дополняется

Теги
композитор пианист народный артист некролог
