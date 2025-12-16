Глава Ленобласти сообщил о сбитом дроне

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военные сбили дрон над Киришским районом на юге Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Дрозденко сообщил об этом в 8:36. За полчаса до того он предупредил об объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Тревога действует на момент публикации.

Минобороны ранним утром сообщило о перехвате 83 беспилотников над Россией за ночь, в том числе одного, летевшего на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин позже сообщал о еще одном сбитом дроне.