 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Ленобласти сообщил о сбитом дроне

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военные сбили дрон над Киришским районом на юге Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Дрозденко сообщил об этом в 8:36. За полчаса до того он предупредил об объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Тревога действует на момент публикации.

Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах
Политика

Минобороны ранним утром сообщило о перехвате 83 беспилотников над Россией за ночь, в том числе одного, летевшего на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин позже сообщал о еще одном сбитом дроне.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Александр Дрозденко Ленинградская область дроны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах
Политика
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
Политика
В Смоленской области сбили четыре дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 09:26 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 09:26
Выгоревшим сотрудникам еще много лет платят меньше, выяснили ученые Образование, 09:52
Пять маркетинговых стратегий, которые будут актуальны в 2026 годуПодписка на РБК, 09:45
В Бразилии рухнула многометровая копия Статуи Свободы Общество, 09:43
До шести увеличилось число сбитых над Ленинградской областью БПЛА Политика, 09:41
Axios узнал о планах США представить «сильнейшее» предложение по Украине Политика, 09:35
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
МИД Ботсваны сообщил о двух мужчинах, обманом оказавшихся в зоне боев Политика, 09:31
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
В ЕС исключили перенос переговоров по помощи Киеву на следующий год Политика, 09:04
Неприличный Китай. Почему россияне все чаще жалуются на качество товаровПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Аналитики назвали пять трендов на рынке элитной аренды жилья Москвы Недвижимость, 09:00
Глава Ленобласти сообщил о сбитом дроне Политика, 08:54
«Иллюзия могущества»: закончит ли перемирие торговую войну США и КитаяПодписка на РБК, 08:34