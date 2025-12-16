Канадского офицера обвинили в передаче секретной информации Украине

Фото: Shutterstock

В Канаде предъявили обвинения офицеру военной контрразведки Мэттью Робару по делу о передаче секретной информации иностранному государству, сообщает The Globe and Mail.

Робара арестовали на прошлой неделе. Ему вменяют незаконную передачу оперативной информации и злоупотребление доверием в отношении охраняемых сведений в рамках закона о противодействии иностранному вмешательству и защите информации. По данной статье возможно наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Название страны официально не раскрывается, однако источник издания утверждает, что речь идет об Украине.

На заседании военного суда офицера освободили из военной тюрьмы с условием сдачи паспорта и запрета на контакты с представителями государства, которому он, предположительно, передавал данные.

По версии обвинения, в 2023–2024 годах офицер контактировал с представителем иностранной разведки и без санкции командования обсуждал проект, связанный с разведданными.

В ходе обысков в доме Робара и в его рабочем кабинете в штаб-квартире Минобороны Канады были обнаружены материалы с грифом секретности. Дело расследуется совместно военной полицией и Королевской канадской конной полицией. Издание отмечает, что это один из редких случаев привлечения к ответственности действующего сотрудника канадской военной разведки.

В октябре сотрудника бельгийской службы безопасности арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили Politico источники, знакомые с расследованием.

По их данным, задержание прошло 2 октября, в тот же день силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого. Позднее суд освободил его из-под стражи, установив строгие меры контроля. Детали должности и функций сотрудника в системе национальной безопасности не раскрывались.

Источники издания утверждают, что мужчину завербовали благодаря его доступу к международным дипломатическим кругам Брюсселя, где расположены штаб-квартира НАТО, институты ЕС, сотни иностранных дипмиссий и десятки международных организаций.