Политика⁠,
В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух украинцев

В Польше арестовали двух украинцев по подозрению в слежке за военными
Фото: KSikorski / Shutterstock

Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки задержали гражданина и гражданку Украины в польском городе Катовице по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, их арестовали. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский в социальной сети Х.

«Мужчина и женщина 32 и 34 лет выполняли разведывательные задания, в том числе по выявлению военного потенциала Польши и установке устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой», — написал Добжиньский.

Он добавил, что собранные сведения касались польских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры на территории страны, в том числе транспортных узлов, задействованных в логистической и военной поддержке Украины. Добжиньский отметил, что по решению суда оба подозреваемых будут находиться под стражей в течение трех месяцев.

В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

По данным Polsat News, гражданам Украины предъявили обвинение 15 октября. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил арестовать их на три месяца.

Ранее, 21 октября, польский суд отправил под арест гражданина Украины Данило Х., обвиняемого в шпионаже в пользу России. Его задержали 16 октября. Задержание прошло в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. По информации Bloomberg, арестованному 21 год. Он работал на складе и жил недалеко от Варшавы.

