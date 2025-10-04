Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая
Сотрудник бельгийской службы безопасности был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Китая, сообщили Politico два источника, знакомых с делом.
Мужчину заключили под стражу 2 октября, в тот же день в его доме прошли обыски. Позднее судья освободил подозреваемого «под строгим контролем». Мужчину, чью роль в национальной безопасности собеседники издания не раскрыли, завербовали из-за доступа к международным дипломатическим кругам Брюсселя.
Там, как отмечает Politico, расположены штаб-квартира НАТО, институты ЕС, около 300 иностранных дипломатических представительств, а также порядка 100 международных организаций.
Арест произошел на фоне усиливающегося давления на бельгийские органы безопасности, говорится в публикации.
В феврале издание Le Soir сообщило о крупнейшей в истории агентства утечке данных, вызванной проникновением китайских хакеров в период с 2021 по 2023 год. В результате было похищено около 10% входящих и исходящих электронных писем Службы государственной безопасности.
Личные данные почти половины сотрудников и кандидатов на службу могли быть скомпрометированы, особенно в отделе кадров, отмечали авторы публикации со ссылкой на источники. После обнаружения взлома служба провела внутреннее расследование, но не знает точно, какие письма были украдены.
