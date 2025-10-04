 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая

Сотрудник бельгийской службы безопасности был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Китая, сообщили Politico два источника, знакомых с делом.

Мужчину заключили под стражу 2 октября, в тот же день в его доме прошли обыски. Позднее судья освободил подозреваемого «под строгим контролем». Мужчину, чью роль в национальной безопасности собеседники издания не раскрыли, завербовали из-за доступа к международным дипломатическим кругам Брюсселя.

Там, как отмечает Politico, расположены штаб-квартира НАТО, институты ЕС, около 300 иностранных дипломатических представительств, а также порядка 100 международных организаций.

Арест произошел на фоне усиливающегося давления на бельгийские органы безопасности, говорится в публикации.

В Британии раскрыли детали задержания подозреваемых в шпионаже для России
Политика
Фото:1000 Words / Shutterstock

В феврале издание Le Soir сообщило о крупнейшей в истории агентства утечке данных, вызванной проникновением китайских хакеров в период с 2021 по 2023 год. В результате было похищено около 10% входящих и исходящих электронных писем Службы государственной безопасности.

Личные данные почти половины сотрудников и кандидатов на службу могли быть скомпрометированы, особенно в отделе кадров, отмечали авторы публикации со ссылкой на источники. После обнаружения взлома служба провела внутреннее расследование, но не знает точно, какие письма были украдены.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
арест шпионаж Бельгия Китай
Материалы по теме
Двух голландских подростков задержали по подозрению в шпионаже для России
Политика
Британских депутатов научат защищаться от шпионов из России и Китая
Политика
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области Политика, 03:47
Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС Политика, 03:42
Глава МВД Баварии анонсировал законопроект о сбивании дронов Политика, 03:16
Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая Политика, 02:42
В Ницце при стрельбе с участием наркоторговцев погибли два человека Общество, 02:39
У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней Политика, 02:35
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе Политика, 01:43
В Краматорске пропал свет после пожара на ТЭЦ Политика, 01:22
Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов Политика, 01:11
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона PFL Спорт, 00:52
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары Политика, 00:43
Рэпера Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы Общество, 00:21