На месте нападения в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа Подмосковья, где утром 16 декабря школьник с ножом напал на учащихся и охранника, нашли муляж взрывного устройства, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета.

На месте происшествия проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.

Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания и рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления, указывают в СК. У него дома прошли обыски.

Материал дополняется