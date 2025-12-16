НСПК: доля контактных платежей по картам «Мир» в России упала ниже 1,5%

Фото: Олег Яковлев / РБК

В России снижается доля операций, при которых карту «Мир» необходимо вставлять в терминал. В настоящее время она составляет менее 1,5% от общего числа транзакций. Об этом сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Сергей Бобров на технологической конференции оператора, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», — отметил Бобров.

По его словам, к 2031 году количество таких платежей станет совсем небольшим, что может привести к отказу от контактного интерфейса в будущей архитектуре системы. В НСПК отметили устойчивый тренд на переход к бесконтактным способам оплаты. На их долю уже сейчас приходится 98,5% всех операций по картам «Мир».

В октябре стало известно, что доля безналичных платежей в розничном обороте России по итогам первого квартала достигла 87,5%. Этот показатель является очень высоким и свидетельствует о зрелости российского финансового рынка, отметила Эльвира Набиуллина.

«Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре», — добавила она.