Приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде вступил в силу

Аглая Тарасова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Защита Аглаи Тарасовой не стала подавать апелляционную жалобу на решение суда, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщил адвокат актрисы Жанат Бекетов, передают «Известия».

В ноябре суд признал Тарасову виновной в контрабанде наркотических средств и назначил наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком, а также оштрафовал на 200 тыс. руб. Обвинение ранее запрашивало для нее три с половиной года условно.

В суде в поддержку Тарасовой выступили актеры, в том числе Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Они охарактеризовали ее как профессиональную актрису и заявили, что никогда не видели ее в состоянии опьянения.

Сама Тарасова объяснила в суде, что вейп с гашишным маслом, найденный у нее в аэропорту Домодедово в конце августа, ей подарил друг «на пробу» и она предполагала, что там могут быть «незначительные каннабисные значения». Экспертиза показала, что в устройстве находилось 0,38 г. гашишного масла, разрешенного в Израиле, но запрещенного в России.

Тарасова сотрудничала со следствием, признала факт перевозки и заявила, что совершила «большую ошибку».