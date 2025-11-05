 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Актриса Тарасова признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков

На первом заседании суда по обвинению в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова признала вину. Ее задержали в аэропорту Домодедово из-за вейпа с гашишным маслом
Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела&nbsp;в Домодедовском городском суде, 5 ноября 2025 года
Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела в Домодедовском городском суде, 5 ноября 2025 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В Домодедовском городском суде в среду прошло первое заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК).

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», — заявила Тарасова. На заседание ее пришла поддержать мать Ксения Раппопорт.

Адвокат Тарасовой просил суд перевести судебный процесс в закрытый режим, но судья Оксана Кобозева отклонила это ходатайство.

В связи с тем, что свидетели обвинения не явились в суд, судья приняла решение перенести заседание на 26 ноября.

Уголовное дело в отношении Аглаи Тарасовой было возбуждено 3 сентября, когда следствие получило результаты экспертизы содержимого вейпа, изъятого у актрисы сотрудниками аэропорта Домодедово по прилете из Израиля 28 августа. Стало известно, что в вейпе содержалось 0,38 г гашишного масла.

В Израиле гашишное масло не является запрещенным веществом, в отличие от России.

Пятого сентября суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно запрету, ей запрещается покидать свой дом с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться средствами связи.

Актриса на суде по избранию меры пресечения говорила, что «совершила большую ошибку».

Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Она родилась в 1994 году. Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт, отец — бизнесмен Виктор Тарасов.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
Аглая Тарасова контрабанда наркотики задержание суд Домодедово
Аглая Тарасова фото
Аглая Тарасова
актриса
18 апреля 1994 года
Материалы по теме
Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий
Общество
Суд отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей Спорт, 18:50
Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон Политика, 18:44
Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры Политика, 18:41
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 18:32
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:32
Что не так с гостиничными премиями и как они влияют на отели Стиль, 18:29
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа Политика, 18:25
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 18:22
Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
В Крыму возбудили дело о хищении 5 млн рублей при выполнении оборонзаказа Общество, 18:07