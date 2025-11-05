Актриса Тарасова признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков
В Домодедовском городском суде в среду прошло первое заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК).
«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», — заявила Тарасова. На заседание ее пришла поддержать мать Ксения Раппопорт.
Адвокат Тарасовой просил суд перевести судебный процесс в закрытый режим, но судья Оксана Кобозева отклонила это ходатайство.
В связи с тем, что свидетели обвинения не явились в суд, судья приняла решение перенести заседание на 26 ноября.
Уголовное дело в отношении Аглаи Тарасовой было возбуждено 3 сентября, когда следствие получило результаты экспертизы содержимого вейпа, изъятого у актрисы сотрудниками аэропорта Домодедово по прилете из Израиля 28 августа. Стало известно, что в вейпе содержалось 0,38 г гашишного масла.
В Израиле гашишное масло не является запрещенным веществом, в отличие от России.
Пятого сентября суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно запрету, ей запрещается покидать свой дом с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться средствами связи.
Актриса на суде по избранию меры пресечения говорила, что «совершила большую ошибку».
Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Она родилась в 1994 году. Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт, отец — бизнесмен Виктор Тарасов.
