Актриса Тарасова признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков

На первом заседании суда по обвинению в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова признала вину. Ее задержали в аэропорту Домодедово из-за вейпа с гашишным маслом

Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела в Домодедовском городском суде, 5 ноября 2025 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В Домодедовском городском суде в среду прошло первое заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК).

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», — заявила Тарасова. На заседание ее пришла поддержать мать Ксения Раппопорт.

Адвокат Тарасовой просил суд перевести судебный процесс в закрытый режим, но судья Оксана Кобозева отклонила это ходатайство.

В связи с тем, что свидетели обвинения не явились в суд, судья приняла решение перенести заседание на 26 ноября.

Уголовное дело в отношении Аглаи Тарасовой было возбуждено 3 сентября, когда следствие получило результаты экспертизы содержимого вейпа, изъятого у актрисы сотрудниками аэропорта Домодедово по прилете из Израиля 28 августа. Стало известно, что в вейпе содержалось 0,38 г гашишного масла.

В Израиле гашишное масло не является запрещенным веществом, в отличие от России.

Пятого сентября суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно запрету, ей запрещается покидать свой дом с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться средствами связи.

Актриса на суде по избранию меры пресечения говорила, что «совершила большую ошибку».

Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Она родилась в 1994 году. Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт, отец — бизнесмен Виктор Тарасов.