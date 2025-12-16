Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

Video

Российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более пяти часов», — сказано в сообщении.

Как сообщило ведомство, военные регулярно совершают полеты над нейтральными водами и выполняют их в строгом соответствии с международными правилами.

В ноябре плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана совершили два ракетоносца Ту-160. Тогда продолжительность полета составила более 11 часов.