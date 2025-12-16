Михал Стрнад (Фото: Jan Lopatka / Reuters)

Владелец чешской оборонной группы Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад запустил автоматизированную линию по производству крупнокалиберных боеприпасов на заводе ZVS Holding в словацком городе Дубница-над-Вагом, сообщила пресс-служба CSG. Завод находится в совместном владении с Словакией.

Проект позволит CSG производить более 1 млн артиллерийских снарядов в год. В компании отметили, что развитие оборонной промышленности уже заметно влияет на экономику Словакии: по оценке министра обороны Роберта Калиняка, в 2025 году отрасль может обеспечить до 2% роста ВВП, а в перспективе — до 3%.

CSG также объявила о расширении производства автомобилей Tatra на предприятии в Молдава-над-Бодвоу на востоке страны. Проект предусматривает создание боле 300 рабочих мест и позволит выполнить поставку техники на сумму более $1 млрд неназванному государственному заказчику в Юго-Восточной Азии.

В октябре компания «Украинская бронетехника» в сотрудничестве с CSG запустила на Украине серийное производство чешских артиллерийских и танковых снарядов калибра 155 и 105 мм.

Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года, и предусматривает выпуск боеприпасов по новой модели партнерства с западным производителем. На первом этапе планируется произвести до 100 тыс. снарядов калибра 155 мм и до 50 тыс. — 105 мм, с последующим наращиванием мощностей.

CSG предоставляет лицензию, технологии, а также поставляет ключевые компоненты, включая порох и детонаторы. Как отмечает издание Delo.ua, это первый случай локализации производства крупнокалиберных боеприпасов на Украине при участии западной оборонной компании.

Глава и владелец CSG Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам вооружений ВСУ, включая восстановленные танки Т-72.

Россия осуждает любую военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.