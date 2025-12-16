 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии

Сюжет
Военная операция на Украине
Михал Стрнад
Михал Стрнад (Фото: Jan Lopatka / Reuters)

Владелец чешской оборонной группы Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад запустил автоматизированную линию по производству крупнокалиберных боеприпасов на заводе ZVS Holding в словацком городе Дубница-над-Вагом, сообщила пресс-служба CSG. Завод находится в совместном владении с Словакией.

Проект позволит CSG производить более 1 млн артиллерийских снарядов в год. В компании отметили, что развитие оборонной промышленности уже заметно влияет на экономику Словакии: по оценке министра обороны Роберта Калиняка, в 2025 году отрасль может обеспечить до 2% роста ВВП, а в перспективе — до 3%.

CSG также объявила о расширении производства автомобилей Tatra на предприятии в Молдава-над-Бодвоу на востоке страны. Проект предусматривает создание боле 300 рабочих мест и позволит выполнить поставку техники на сумму более $1 млрд неназванному государственному заказчику в Юго-Восточной Азии.

Владелец чешской компании стал миллиардером на фоне поставок Т-72 Киеву
Бизнес
Михал Стрнад

В октябре компания «Украинская бронетехника» в сотрудничестве с CSG запустила на Украине серийное производство чешских артиллерийских и танковых снарядов калибра 155 и 105 мм.

Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года, и предусматривает выпуск боеприпасов по новой модели партнерства с западным производителем. На первом этапе планируется произвести до 100 тыс. снарядов калибра 155 мм и до 50 тыс. — 105 мм, с последующим наращиванием мощностей.

CSG предоставляет лицензию, технологии, а также поставляет ключевые компоненты, включая порох и детонаторы. Как отмечает издание Delo.ua, это первый случай локализации производства крупнокалиберных боеприпасов на Украине при участии западной оборонной компании.

Глава и владелец CSG Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам вооружений ВСУ, включая восстановленные танки Т-72.

Россия осуждает любую военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Словакия Чехия заводы оборонная промышленность боеприпасы артиллерийский снаряд

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину
Политика
Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии
Политика
В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:16
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58