Общество⁠,
0

Задержана охранница школы в Петербурге, где ученик ранил педагога ножом

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), после нападения подростка на учительницу с ножом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По подозрению в указанном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, рамки металлоискателей при входе в школу сработали, когда через них проходил подросток, но охранник не стала его досматривать.

Нападение произошло утром 15 декабря в школе на Белорусской улице. По данным регионального СК, девятиклассник нанес 29-летнему педагогу не менее трех ударов ножом. Позднее напавший попытался покончить с собой, но ему помешали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

По информации «Фонтанки», ЧП произошло в школе № 191, и ученика, и учительницу доставили в больницу. У женщины резаные раны спины, а молодой человек сам причинил себе вред.

Анастасия Лежепекова
Санкт-Петербург Следственный комитет школы задержания уголовное дело

