Филипп Киркоров рассказал, что СБУ может найти его в России

Филипп Киркоров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на Украине, назвав это попыткой СБУ создать информационный повод с использованием его известного имени. Он также отметил, что его можно найти в России, передает ТАСС.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», — сказал Киркоров.

Артист также отметил, что давно не посещал украинские регионы, а поездки по России намерен продолжать.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск, информация о нем была внесена в базу 30 октября. При этом 28 октября СБУ заочно предъявила певцу обвинение за то, что артист нарушил порядок въезда и выезда на новых российских территориях — якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».