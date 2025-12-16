 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины объявила в розыск Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова. Его данные внесены в базу розыска, следует из материалов украинских органов власти, передает «РИА Новости».

28 октября офис генерального прокурора Украины сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в том, что артист нарушил порядок въезда и выезда на новых российских территориях — якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».

Согласно информации из базы розыска, сведения о Киркорове были внесены 30 октября, однако публичными они стали только сейчас.

СБУ объявила в розыск рэпера Тимати
Политика
Тимати

В сентябре стало известно, что в базу розыска СБУ был внесен рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация о нем появилась в базе 1 июля. В июне СБУ заочно предъявила Тимати обвинение в нарушении порядка въезда, вменив посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Кроме того, рэпер был внесен в базу сайта «Миротворец» (признан экстремистским в России).

Тимати прокомментировал объявление его в розыск.

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе», — написал рэпер на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

