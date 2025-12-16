СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Совет по правам человека (СПЧ) призвал телеграм-каналы удалить фото и видеозаписи нападения, произошедшего в Успенской школе в Подмосковье. Об этом палата написала в своем телеграм-канале.

СПЧ также заявил, что за публикацию подобного контента необходимо ввести наказание.

«Мы требуем, чтобы телеграм-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента», — говорится в сообщении СПЧ.

В СПЧ объяснили требование тем, что публиковать видеозаписи неэтично по отношению к семьям и близким пострадавших. Помимо этого, на изображения могут наткнуться другие школьники, которые «побоятся завтра идти в школу».

Утром 16 декабря 15-летний ученик нанес смертельные ножевые ранения четверокласснику. Пострадали еще трое человек, в числе которых охранник, попытавшийся остановить подростка.

Напавший снимал все происходящее на камеру, видео опубликовали несколько СМИ и телеграм-каналов, в том числе Mash. К моменту подготовки публикации телеграм-канал удалил полную видеозапись.

Подростка задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Ранее детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова также назвала «неприемлемым» публикацию фото и видеозаписей трагедии. На эту тему также высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, это приносит боль пострадавшим.