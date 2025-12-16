 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе

Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Совет по правам человека (СПЧ) призвал телеграм-каналы удалить фото и видеозаписи нападения, произошедшего в Успенской школе в Подмосковье. Об этом палата написала в своем телеграм-канале.

СПЧ также заявил, что за публикацию подобного контента необходимо ввести наказание.

«Мы требуем, чтобы телеграм-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента», — говорится в сообщении СПЧ.

В СПЧ объяснили требование тем, что публиковать видеозаписи неэтично по отношению к семьям и близким пострадавших. Помимо этого, на изображения могут наткнуться другие школьники, которые «побоятся завтра идти в школу».

Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео
Общество

Утром 16 декабря 15-летний ученик нанес смертельные ножевые ранения четверокласснику. Пострадали еще трое человек, в числе которых охранник, попытавшийся остановить подростка.

Напавший снимал все происходящее на камеру, видео опубликовали несколько СМИ и телеграм-каналов, в том числе Mash. К моменту подготовки публикации телеграм-канал удалил полную видеозапись.

Подростка задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Ранее детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова также назвала «неприемлемым» публикацию фото и видеозаписей трагедии. На эту тему также высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, это приносит боль пострадавшим.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
фото видео СПЧ Подмосковье убийство

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Напавший на школьников в Одинцово подросток признал вину
Общество
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове
Общество
Воробьев обратился к журналистам после трагедии в школе в Одинцово
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:06
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33