Общество⁠,
0

Власти США назвали высылку нелегалов главным рождественским желанием

МВД США назвало высылку нелегалов главным рождественским желанием
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Граждане США хотят на Рождество возвращения мигрантов на родину. Такой пост в соцсети X опубликовало Министерство внутренней безопасности страны (DHS).

«Все, что хочет Америка на Рождество, — это реэмиграция», — сказано в записи в официальном аккаунте министерства.

Публикацию сопроводили ссылкой на сайт, где нелегальным мигрантам предлагают добровольно покинуть Соединенные Штаты. В обмен власти готовы оплатить проезд, отменить штрафы за нарушение срока пребывания в стране и выплатить $1 тыс.

Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Борьба с нелегальной миграцией в США для Дональда Трампа — одно из ключевых направлений деятельности на президентском посту. Например, в июне он подписал прокламацию, запрещающую въезд в страну гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Власти Штатов считают эти государства недостаточно эффективными в сфере проверки данных.

Кроме того, в конце ноября Трамп сообщил о планах выдворить из США всех мигрантов, которые приехали ради убежища.

