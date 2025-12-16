Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания в нескольких крупных сетях магазинов, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Служба подала запрос в сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Ленту», «Гиперглобус», «Марию Ра», «Монетку» и «Азбуку вкуса».

Ведомство запросило пояснения о высоких наценках, выявленных в ходе анализа цен 29 категорий товаров, и предложила добровольно снизить, а затем ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые товары.

«В случае выявления нарушений, будет принимать меры антимонопольного реагирования», — заключила ФАС.

РБК направил запрос в «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса».

В июле ведомство призвало продавцов ограничить наценки на товары для школьников перед началом учебного года, а в ноябре напомнило о недопустимости необоснованного повышения цен на товары перед новогодними праздниками.