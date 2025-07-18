ФАС предложила продавцам ограничить наценку на школьные товары

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Федеральная антимонопольная служба призвала продавцов ограничить наценки на товары для школьников перед началом учебного года. Предложение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Для повышения доступности товаров для потребителей служба предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в указанный период», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что это повысит доступность товаров для потребителей и предотвратит возможный рост цен в период сезонного спроса.

В марте 2025 года ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары крупнейшим торговым сетям. В случае согласия сети направят в службу информацию, по каким товарным позициям будут взяты обязательства.

В ведомстве добавили, что ограничения на наценки повысят не только доступность товаров для покупателей, но и конкурентоспособность торговых сетей.