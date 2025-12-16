 Перейти к основному контенту
Общество
0

Омбудсмен сообщила о раненых после нападения в подмосковной школе

Омбудсмен: после нападения в подмосковной школе есть раненые

В результате нападения в Успенской школе Одинцовского округа пострадали несколько человек, сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

«В школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые», — написала она в своем телеграм-канале.

Погибшему было десять лет. Ранены три человека.

Напавшего с ножом на школу в Одинцово задержали
Общество

Нападение произошло утром 16 декабря — как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, нападавшим оказался ученик девятого класса школы.

Несовершеннолетний распылил перцовый баллончик и нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, его задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст.105 УК (убийство).

Авторы
Теги
Александра Озерова
Подмосковье пострадавшие раненые нападение

МВД сообщило подробности нападения в школе в подмосковном Одинцово
Общество
Нападение с ножом на школу в Одинцово. Спецэфир телеканала РБК
Общество
СК возбудил дело после нападения с ножом на школу в Одинцово
Общество
