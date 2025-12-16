Омбудсмен сообщила о раненых после нападения в подмосковной школе
В результате нападения в Успенской школе Одинцовского округа пострадали несколько человек, сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.
«В школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые», — написала она в своем телеграм-канале.
Погибшему было десять лет. Ранены три человека.
Нападение произошло утром 16 декабря — как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, нападавшим оказался ученик девятого класса школы.
Несовершеннолетний распылил перцовый баллончик и нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, его задержали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст.105 УК (убийство).
Читайте РБК в Telegram.