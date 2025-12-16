Больше трети немцев и французов выступили за уменьшение помощи Киеву

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Примерно 46% опрошенных немцев и 37% французских респондентов заявили о необходимости сокращать финансовую поддержку Украины, следует из свежего опроса Politico. Свою позицию многие объяснили тем, что помощь Киеву отрицательно сказывается на экономике их стран и европейским правительствам лучше направить усилия на решение внутренних проблем. Среди распространенных ответов также встречалось опасение, что продолжение помощи Украине может «спровоцировать Россию».

Кроме того, большинство опрошенных жителей Германии считают, что их страна должна меньше принимать беженцев из Украины.

«В Германии и Франции противодействие оказанию помощи было особенно заметно среди сторонников крайне правых партий, таких как «Альтернатива для Германии» и французское «Национальное объединение», в то время как центристы были менее скептически настроены», — приводит газета результаты исследования.

К увеличению финансирования Киева призвали 21% немцев и 25% французов. Мнение, что нужно оставить все как есть, высказали 28% участников соцопроса из Германии и 26% — из Франции.

Помимо Германии и Франции, в опросе также приняли участие США, Великобритания и Канада. Выяснилось, что большинство респондентов из этих стран, в отличие от континентальных европейцев, выступают за сохранение материальной поддержки Украине. Более 30% опрошенных американцев, канадцев и британцев поддержали увеличение объема военной помощи Киеву.

Опрос Politico проводился с 5 по 9 декабря и охватил 10 510 взрослых респондентов онлайн в пяти западных странах — США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Результаты по каждой стране были учтены таким образом, чтобы быть репрезентативными по возрасту, полу и географическому признаку.

Опрос был проведен в преддверии саммита ЕС, который пройдет 18 декабря в Брюсселе. Европейским лидерам предстоит определить судьбу замороженных активов России, которые Еврокомиссия предлагает бессрочно заморозить в качестве обеспечения репарационного кредита для Украины.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и пригрозила ЕС «серьезными последствиями» в случае их использования.