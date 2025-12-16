 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Уральских блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Силовики в Екатеринбурге пришли с обысками к блогерам Алексею Соколову, Ларисе Захаровой и Роману Качанову (внесен в реестр иноагентов), заведено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщают ТАСС и 66.ru со ссылкой на оперативные службы

«Сегодня утром в Екатеринбурге правоохранительные органы провели обыски у блогеров, которые под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории нашей страны Норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy)», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что обыски прошли в связи с возбуждением дел по ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса России (организация деятельности нежелательной организации).

FT узнал, что к Ермаку пришли с обысками «незадолго до рассвета»
Политика
Андрей Ермак

Министерство юстиции в июле внесло в перечень нежелательных организаций в России Норвежский Хельсинкский комитет (NHC). NHC — независимая неправительственная организация, основана в 1977 году в Норвегии и названа в честь Хельсинкских соглашений, подписанных в 1975-м в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED) объявили «нежелательной организацией» в июле 2015 года, он стал первой такой организацией, сообщила тогда Генпрокуратура.

NED — неправительственная организация; создана в 1983 году по инициативе президента США Рональда Рейгана, объявившего, что для победы над мировым коммунизмом Запад должен помогать развивающимся странам в строительстве демократии.

