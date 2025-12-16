Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее ограничения были введены в калужском аэропорту Грабцево.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

О том, что авиагавань Калуги перестала принимать и выпускать рейсы Кореняко заявил в 02:05 мск, об ограничениях для аэропорта Ярославля — в 05:11 мск. Такие меры вводят на фоне угрозы атак беспилотников.