Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее ограничения были введены в калужском аэропорту Грабцево.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

О том, что авиагавань Калуги перестала принимать и выпускать рейсы Кореняко заявил в 02:05 мск, об ограничениях для аэропорта Ярославля — в 05:11 мск. Такие меры вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Авторы
Полина Дуганова
