Подозреваемый в теракте на подстанции признался в планах поджечь поезда

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае признался в подготовке поджогов поездов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

Речь идет об одном из 10 задержанных россиян, которые, по версии ведомства, под давлением украинских спецслужб совершали диверсии. Подозреваемый поджег подстанции в Новороссийском районе Кубани по указанию человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Для этого он использовал канистру с бензином, два молотка и монтировки.

Отвечая на вопрос о других заданиях, подозреваемый заявил, что в их числе были поджоги поездов, но реализовать план не успел.

«Вторая канистра — это вообще изначально для поездов была… В машине еще одна канистра... Еще была монтировка и два молотка, чтобы вскрывать тягачи, забегать туда, заливать и поджигать», — сказал он.

В отношении задержанного возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Максимальное наказание — до двадцати лет лишения свободы.

О том, что в Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Коми задержали 10 россиян Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил накануне. Фигурантов подозревают в поджогах служебных автомобилей правоохранительных органов и вмешательствах в работу энергетических и транспортных объектов.

По признанию задержанных, они перевели на «безопасные счета» от 300 тыс. до 1,6 млн руб. после оформления кредитов, поддавшись на обман и обещания. После этого их склоняли к совершению терактов и диверсий.