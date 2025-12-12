ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 169 мастеров, занимавшихся незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых характеристик гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, сообщили «РИА Новости» в ЦОС ФСБ России.

Нелегальные оружейники действовали в 53 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, ДНР и ЛНР. По информации ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводили по адресам проживания подпольных мастеров в октябре—ноябре 2025 года.

По данным спецслужбы, в ходе операции было изъято 378 единиц огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, винтовки, карабины и ружья, а также гранатометы, мины, артиллерийские снаряды, электродетонаторы и гранаты. Также были конфискованы более 52 кг взрывчатых веществ (тротил и порох) и свыше 223 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, была прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В сентябре ФСБ пресекла деятельность 43 оружейных мастеров в России. Подпольные оружейники работали в 32 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, ДНР и ЛНР, а также в республиках Крым, Алтай, Северная Осетия и Хакасия.

В ходе операции в мастерских изъяли 200 единиц огнестрельного оружия, более 250 кг взрывчатки, а также более 120 тыс. патронов.