Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа мошенников

ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

ФСБ задержала 10 россиян, которые под давлением спецслужб Украины совершали диверсии и теракты. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в публикации, речь идет о поджогах служебных автомобилей правоохранительных органов и вмешательствах в работу энергетических и транспортных объектов. На допросе задержанные признались, что под воздействием мошенников перевели деньги на «безопасные счета». Сумма варьируются от 300 тыс. до 1,6 млн руб. Чтобы отправить деньги, подозреваемые оформили кредиты.

После этого с ними связались люди в мессенджере Telegram, которые представились сотрудниками правоохранительных органов России. Они склонили задержанных к совершению терактов и диверсией, пообещав помочь им избежать ответственности за финансирование украинской армии.

ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Задержания прошли в пяти регионах России: в Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Коми. ФСБ возбудила дела о покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) и диверсию (3 ст. 30, ч. 2 ст. 281), а также о совершении теракта (ч. 2 ст. 205) и диверсии (ч. 2 ст. 281).

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ФСБ задержания диверсия теракт

