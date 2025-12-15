 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В атакованном поселке на Кубани начали сбор документов для выплат жителям

В атакованном БПЛА поселке на Кубани начали сбор документов для выплат жителям
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края, где в результате атаки дронов были повреждены 17 домов, начали сбор документов для выплаты финансовой помощи жителям, пострадавшим при налете, сообщил краевой оперштаб в телеграм-канале.

В муниципалитете завершили оценку ущерба. Для предоставления бюджетных выплат на территории введен локальный режим ЧС, пишет оперштаб. Сумма выплат составит 15 тыс. руб. на человека. Также муниципалитет готов помочь жителям при уборке домовладений.

Около Афипского НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА возник пожар
Политика
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

В Афипском пострадали 17 домовладений. Основные повреждения — выбитые окна, в ряде случаев пострадали крыши, двери, в одном здании появились трещины на потолке. Также повреждены хозяйственные постройки.

Минобороны сообщило о перехвате 22 дронов в Краснодарском крае в ночь с 13 на 14 декабря. В связи с падением обломков беспилотников начался пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали. Повреждений на заводе зафиксировано не было.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Краснодарский край поселок дроны выплаты документы

