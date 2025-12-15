В атакованном БПЛА поселке на Кубани начали сбор документов для выплат жителям

В атакованном поселке на Кубани начали сбор документов для выплат жителям

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края, где в результате атаки дронов были повреждены 17 домов, начали сбор документов для выплаты финансовой помощи жителям, пострадавшим при налете, сообщил краевой оперштаб в телеграм-канале.

В муниципалитете завершили оценку ущерба. Для предоставления бюджетных выплат на территории введен локальный режим ЧС, пишет оперштаб. Сумма выплат составит 15 тыс. руб. на человека. Также муниципалитет готов помочь жителям при уборке домовладений.

В Афипском пострадали 17 домовладений. Основные повреждения — выбитые окна, в ряде случаев пострадали крыши, двери, в одном здании появились трещины на потолке. Также повреждены хозяйственные постройки.

Минобороны сообщило о перехвате 22 дронов в Краснодарском крае в ночь с 13 на 14 декабря. В связи с падением обломков беспилотников начался пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали. Повреждений на заводе зафиксировано не было.