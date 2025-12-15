 Перейти к основному контенту
Приднестровье снова вводит режим ЧП в экономике из-за дефицита газа

Вадим Красносельский
Вадим Красносельский (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский решил ввести режим чрезвычайного положения в экономике на фоне «непростой» ситуации в энергетике. Об этом глава республики сообщил на селекторном совещании в правительстве.

Соответствующий указ в ближайшее время подпишут и направят на утверждение в Верховный совет, уточняет пресс-служба президента.

В сообщении говорится, что риск дефицита природного газа в республике связан со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза. Для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования.

До этого власти Приднестровья ввели тридцатидневный режим ЧЭП в декабре 2024 года в связи с угрозой прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Среди мер, которые вводит особый режим: запрет на экспорт энергоресурсов, ограничение финансовой деятельности и некоторых свобод граждан.

В Приднестровье ввели режим экономии газа
Политика
Сергей Оболоник

В октябре в ПМР ввели режим экономии газа из-за «неблагоприятных обстоятельств». Тогда же на заправочных станциях «Метан-авто» в Приднестровье остановили продажу сжатого газа.

После прекращения потока российского природного газа 1 января Тирасполь заключил соглашение о поставках ресурса с «Молдовагаз». Компания также обеспечивает поставку республике газа венгерской MET Gas and Energy Marketing AG.

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Приднестровье ЧП газ

