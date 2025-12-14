В Пермском крае пропала группа из 13 туристов
Группа туристов не вышла на связь в поселке Средняя Усьва в Пермском крае, на их поиски отправились спасатели, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Поступила информация о том, что не зарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: п поселок Средняя Усьва, Горнозаводский муниципальный округ», — рассказали в главке.
От МЧС привлекли 12 человек и шесть единиц техники.
E1 со ссылкой на супругу одного из пропавших пишет, что пропали 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, которые отправились на снегоходах на вершину горы Ослянка. По данным издания, связи с ними нет с 16:00 субботы, 13 декабря. «КП в Перми» пишет, что группу из 13 человек возглавлял Антон Кореневский.
Жена одного из пропавших рассказала Е1, что в туристическую группу входили как профессиональны, так и любители. Они стартовали на снегоходах от гостевого дома Ослянка House. В день пропажи у подножья горы была плохая видимость, отметили местные жители, передает Е1.
По данным телеграм-канала Baza, спустя некоторое время после начала похода один из участников группы позвонил жене и сказал, что группа добралась до вершины и планирует спуск. После этого туристы перестали выходить на связь.
