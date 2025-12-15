FT узнала подробности перепрофилирования завода Volkswagen в Дрездене

Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 16 декабря концерн Volkswagen (VW) впервые в своей 88-летней истории свернет производство автомобилей на одном из немецких заводов — речь идет о производстве в Дрездене, сообщает FT. Это произойдет на фоне проблем крупнейшего европейского автопроизводителя из-за слабых продаж в Китае, Европе и США.

Volkswagen испытывает трудности с распределением на ближайшие пять лет инвестиционного бюджета на сумму около €160 млрд, отмечает газета. Эксперты заявили изданию, что увеличение срока службы двигателей внутреннего сгорания потребует от автоконцерна новых инвестиций в «новые поколения бензиновых технологий».

В связи с этим руководство холдинга ищет, на чем сэкономить. Закрытие производства на дрезденском заводе, который когда-то задумывался как витрина Volkswagen, стало одной из таких мер, пишет FT.

Со старта в 2002 году на предприятии было выпущено около 200 тыс. автомобилей. Сперва завод был предназначен для сборки представительского седана Phaeton. После того, как в 2016 году выпуск этой модели прекратили, на нем стали собирать электромобиль ID.3.

В будущем на месте сборочных цехов появится исследовательский комплекс для разработки проектов ИИ, робототехники и микросхем. В его создание Volkswagen совместно с Техническим университетом Дрездена собирается инвестировать в ближайшие семь лет €50 млн.

Однако холдинг продолжит использовать объект для хранения своей продукции и в качестве туристической достопримечательности.

Осенью 2024 года руководство VW договорилось с профсоюзом не закрывать ни один из пяти заводов в Германии и добиться экономии средств иными мерами. В частности, было решено сократить производство на этих предприятиях на 734 тыс. машин в год и перестать нанимать новых сотрудников, что должно привести к сокращению 35 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Весной 2025 года топ-менеджмент компании признал технологическое отставание компании в программном обеспечении и электродвигателях.Тогда же он не исключил возможности перепрофилировать часть производственных линий под выпуск вооружений.

Летом стало известно о решении компании закрыть свой завод в Нанкине.