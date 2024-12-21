Volkswagen не закроет ни один завод, но сократит 35 тыс. рабочих мест
Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей, сообщает Finanical Times со ссылкой на производственный совет VW.
В октябре совет заявил, что намерен закрыть по меньшей мере три завода в Германии, сократить зарплаты на 10% и не повышать их в течение ближайших двух лет. Заключенная сделка предполагает, что ни один завод не будет закрыт, экономия €4 млрд ежегодно будет достигнута иными мерами.
«Ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен, и наш внутренний коллективный договор будет сохранен в долгосрочной перспективе», — заявила лидер производственного совета VW Даниэла Кавальо.
Стороны договорились, что на пяти заводах в Германии мощность будет сокращена на 734 тыс. единиц продукции в год. Также будут сокращены 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Но это не означает увольнения сотрудников: концерн прекратит принимать на работу новых ввиду ухода на пенсию старых и сократит прием стажеров на постоянную работу.
Планы по закрытию заводов VW объяснял низкими продажами автомобилей в Европе. Концерн стал продавать в Европе примерно на 500 тыс. машин в год меньше, чем до пандемии, что соответственно поставило его перед перспективой закрытия трех заводов. Всего у VW в Германии десять предприятий.
На фоне планов сокращения рабочие на заводах устраивали забастовки.
В 2022-м Volkswagen ушел из России, хотя здесь у концерна тоже было производство. На его калужском заводе в июле был запущен выпуск машин (каких, не уточнялось). В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что концерн при условии дальнейшей работы на российском рынке мог бы получать «замечательную выручку», продавая свои продукцию и компоненты, потому что Россия никогда не предпринимала и не предпринимает нерыночных мер против немецких компаний.
Снизились продажи автомобилей VW и в Китае — самом прибыльном для него рынке — почти в два раза за пять лет. Из-за развития ниши дешевых электромобилей в Китае (например, марки BYD) немецкий концерн вынужден разрабатывать более дешевые электрокары, чтобы составить конкуренцию китайским при их приходе на рынок Европы.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов