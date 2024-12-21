Volkswagen не закроет ни один завод, но сократит 35 тыс. рабочих мест

Концерн хотел закрыть три завода на фоне падения продаж автомобилей, но решил сэкономить другими мерами, в частности, сокращая производственные мощности и не принимая новых сотрудников на работу

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Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей, сообщает Finanical Times со ссылкой на производственный совет VW.

В октябре совет заявил, что намерен закрыть по меньшей мере три завода в Германии, сократить зарплаты на 10% и не повышать их в течение ближайших двух лет. Заключенная сделка предполагает, что ни один завод не будет закрыт, экономия €4 млрд ежегодно будет достигнута иными мерами.

«Ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен, и наш внутренний коллективный договор будет сохранен в долгосрочной перспективе», — заявила лидер производственного совета VW Даниэла Кавальо.

Стороны договорились, что на пяти заводах в Германии мощность будет сокращена на 734 тыс. единиц продукции в год. Также будут сокращены 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Но это не означает увольнения сотрудников: концерн прекратит принимать на работу новых ввиду ухода на пенсию старых и сократит прием стажеров на постоянную работу.

Планы по закрытию заводов VW объяснял низкими продажами автомобилей в Европе. Концерн стал продавать в Европе примерно на 500 тыс. машин в год меньше, чем до пандемии, что соответственно поставило его перед перспективой закрытия трех заводов. Всего у VW в Германии десять предприятий.

На фоне планов сокращения рабочие на заводах устраивали забастовки.

В 2022-м Volkswagen ушел из России, хотя здесь у концерна тоже было производство. На его калужском заводе в июле был запущен выпуск машин (каких, не уточнялось). В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что концерн при условии дальнейшей работы на российском рынке мог бы получать «замечательную выручку», продавая свои продукцию и компоненты, потому что Россия никогда не предпринимала и не предпринимает нерыночных мер против немецких компаний.

Снизились продажи автомобилей VW и в Китае — самом прибыльном для него рынке — почти в два раза за пять лет. Из-за развития ниши дешевых электромобилей в Китае (например, марки BYD) немецкий концерн вынужден разрабатывать более дешевые электрокары, чтобы составить конкуренцию китайским при их приходе на рынок Европы.