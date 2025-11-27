 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента

Юлия Таратута
Юлия Таратута (Фото: jukia.taratuta / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Перовский районный суд Москвы вынес постановление о штрафе в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана иноагентом в России) за то, что она вовремя не предоставила необходимые по закону сведения в уполномоченный орган.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В августе 2025 года тот же суд заочно арестовал Таратуту за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы. Ей вменили часть статьи, которую назначают лицам, дважды в течение года нарушившим порядок деятельности иноагента и привлеченным за это к административной ответственности.

Таратута работает на телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией).

Прежде Таратута работала в «Коммерсанте», «Ведомостях», Forbes Woman и Forbes Life. В 2017 году она стала главным редактором онлайн-журнала Wonderzine. С телеканалом «Дождь» она сотрудничает с декабря 2019 года. В реестр иноагентов ее внесли в декабре 2022-го.

Журналистка живет за пределами России.

