Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента
Перовский районный суд Москвы вынес постановление о штрафе в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана иноагентом в России) за то, что она вовремя не предоставила необходимые по закону сведения в уполномоченный орган.
Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В августе 2025 года тот же суд заочно арестовал Таратуту за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы. Ей вменили часть статьи, которую назначают лицам, дважды в течение года нарушившим порядок деятельности иноагента и привлеченным за это к административной ответственности.
Таратута работает на телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией).
Прежде Таратута работала в «Коммерсанте», «Ведомостях», Forbes Woman и Forbes Life. В 2017 году она стала главным редактором онлайн-журнала Wonderzine. С телеканалом «Дождь» она сотрудничает с декабря 2019 года. В реестр иноагентов ее внесли в декабре 2022-го.
Журналистка живет за пределами России.
