Полиция назвала вероятную причину нападения на учительницу в Петербурге

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Причиной нападения ученика на учительницу в петербургской школе могла стать плохая оценка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу.

«Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки», — сообщило ведомство.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 7:09 мск 15 декабря. По данным МВД, ученик 9-го класса пришел в школу с ножом, которым ранил 29-летнюю учительницу. По информации Следственного комитета, школьник нанес ей не менее трех ударов. Преподавательницу госпитализировали.

Позднее в больницу доставили и самого нападавшего. Он попытался покончить с собой, попытку суицида предотвратили полицейские. Правоохранители уточняют количество пострадавших.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

Как сообщила «Фонтанка», нападение случилось в школе № 191 на Белорусской улице. По информации издания, подросток договорился с учительницей исправить контрольную работу. Девятиклассник нанес женщине удары, когда та отвернулась, у нее резаные раны спины.

В школе № 191 от комментариев отказались. РБК направил запрос в администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга.