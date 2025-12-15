 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полиция назвала вероятную причину нападения на учительницу в Петербурге

МВД: школьник напал на учительницу в Петербурге из-за плохой оценки
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Причиной нападения ученика на учительницу в петербургской школе могла стать плохая оценка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу.

«Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки», — сообщило ведомство.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 7:09 мск 15 декабря. По данным МВД, ученик 9-го класса пришел в школу с ножом, которым ранил 29-летнюю учительницу. По информации Следственного комитета, школьник нанес ей не менее трех ударов. Преподавательницу госпитализировали.

Ученик напал с ножом на учительницу в школе в Петербурге
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Позднее в больницу доставили и самого нападавшего. Он попытался покончить с собой, попытку суицида предотвратили полицейские. Правоохранители уточняют количество пострадавших.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

Как сообщила «Фонтанка», нападение случилось в школе № 191 на Белорусской улице. По информации издания, подросток договорился с учительницей исправить контрольную работу. Девятиклассник нанес женщине удары, когда та отвернулась, у нее резаные раны спины.

В школе № 191 от комментариев отказались. РБК направил запрос в администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
нападение Школа Санкт-Петербург

