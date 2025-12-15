 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол рассказал анекдот, как Путин едва не показал Чавесу в ООН дзюдо

Посол Венесуэлы рассказал анекдот, как Путин едва не показал Чавесу в ООН дзюдо
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

На открытии III Российско-венесуэльского молодежного форума в Библиотеке иностранной литературы в Москве посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес напомнил о первой встрече Уго Чавеса, бывшего президента страны, и Владимира Путина. Его слова приводит корреспондент РБК. Встреча политиков состоялась в 2000 году в Организации Объединенных Наций.

«Это анекдот о том, как президент Чавес, видя президента Путина в ООН, отметил его спортивную форму и спросил: «Как у тебя с дзюдо?» — рассказал посол в своей вступительной речи. По его словам, российский лидер ответил тогда команданте, что может прямо там показать «немного дзюдо».

«Чавес сказал: «Нет, нет, не нужно мне здесь демонстрировать твое дзюдо», — продолжил дипломат. Он напомнил, что через год лидер Венесуэлы впервые посетил Россию с государственным визитом по приглашению Путина.

«Именно на той встрече в 2000 году в ООН был обозначен путь, который тогда казался будущим», — подчеркнул Веласкес.

В Венесуэле задержали трех подозреваемых в осквернении статуи Уго Чавеса
Общество

Уго Рафаэль Чавес Фриас возглавил Венесуэлу в 1999 году и занимал пост президента до своей смерти 5 марта 2013 года. Начиная с 2001 года Чавес регулярно посещал Россию. Одна из улиц в микрорайоне «Гранд-парк» на Ходынке в Москве носит имя Чавеса.

Преемником Чавеса на посту президента Венесуэлы стал в 2013 году Николас Мадуро, который был до этого вице-президентом. Он до сих пор находится у власти.

Денис Малышев, Мария Васильева
Уго Чавес Венесуэла Владимир Путин посол анекдот
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

