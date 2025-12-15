 Перейти к основному контенту
Общество
Kyodo узнал, когда КНР заберет из Японии панд из-за обострения отношений

Kyodo: КНР заберет последних панд из Японии в январе из-за обострения отношений
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Двух панд-близнецов вышлют из Японии в Китай в январе 2026 года, страна впервые за 50 лет останется без этих животных. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник, близкий к этому вопросу.

В соответствии с двусторонним соглашением между Токио и Пекином, срок аренды панд Сяо Сяо и Лей Лей закончится в феврале 2026 года. Животные жили в токийском зоопарке Уэно с момента своего рождения в 2021 году. Они являются последними пандами в Японии.

Все панды в мире принадлежат Китаю. Другие страны могут брать животных в аренду. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.

Впервые Китай передал Японии пару панд в 1972 году. Это стало символом нормализации дипломатических отношений между странами.

Как отмечает Kyodo News, перспективы получить от Китая новых панд остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити о Тайване.

КНР обратилась к генсеку ООН из-за заявления Японии об атаке на Тайвань
Политика
Фу Цун

В начале ноября Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств. Китай считает Тайвань своей провинцией.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Анастасия Луценко
панда Япония Китай зоопарк

