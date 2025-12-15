 Перейти к основному контенту
Общество
0

Число маршрутов «Аэрофлота» с льготными билетами впервые достигло 25

Компания «Аэрофлот» впервые расширила до 25 количество направлений на которые можно купить билеты по субсидированным тарифам, сообщает пресс-служба перевозчика в телеграм-канале.

В авиакомпании проинформировали о начале продажи билетов на самолеты по субсидированным тарифам на 2026 год. «Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений», — говорится в сообщении.

Льготные перелеты будут доступны на рейсах «туда-обратно» по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Хабаровск и Владивосток, а также некоторые города Дальнего Востока, Сибири и Калининграда.

В Перми экстренно сел самолет «Аэрофлота» рейсом из Иркутска в Москву
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В конце 2024 года «Аэрофлот» начал продавать субсидированные билеты по 23 направлениям, среди которых были Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Красноярск. В январе перевозчик сообщил о начале регулярных рейсов между Калининградом и Кировском с возможностью купить субсидированные билеты.

В августе «Аэрофлот» проинформировал о возобновлении продажи субсидированных перевозок из Калининграда и расширении программы для жителей Дальневосточного федерального округа.

Софья Полковникова
Аэрофлот Авиабилеты субсидии

