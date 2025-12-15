 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке

Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря

Прощание с пианистом, композитором и актером Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря, сообщается на странице музыканта в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Народного артиста России похоронят на кладбище Кенсико.

Оганезов умер в субботу, 13 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он долго боролся, сообщила дочь композитора Мария Шкловер.

Умер Левон Оганезов
Общество
Левон Оганезов

Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года. Окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, с 18 лет начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной и другим артистам, долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном. Вел популярные телепередачи «Клуб «Белый попугай», «Жизнь прекрасна», играл в Театре сатиры, снимался в фильмах.

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Теги
композитор пианист прощание похороны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Умер философ Эрих Соловьев
Общество
В Москве началось прощание с народным артистом Шиловским
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:54 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:54
Домодедово и Жуковский вновь прекратили принимать и выпускать рейсы Политика, 02:40
«Моссад» подключился к расследованию стрельбы на пляже в Сиднее Политика, 02:23
Лукашенко подарил Трампу икону Политика, 02:14
Собянин сообщил о втором за ночь сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 01:57
Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке Общество, 01:47
В Севастополе 20 товариществ остались без света при порыве электролинии Общество, 01:37
В ЕС анонсировали жесткие меры против «очень опасных» товаров из Китая Бизнес, 01:34
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Эстония предложила оплатить разрыв сделок Венгрии по российскому газу Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА Политика, 00:40
При ракетном ударе по Белгороду пострадала инженерная инфраструктура Политика, 00:25
Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Домодедово и Жуковский ограничили полеты третий раз за сутки Политика, 00:06