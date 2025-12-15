Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке

Прощание с пианистом, композитором и актером Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря, сообщается на странице музыканта в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Народного артиста России похоронят на кладбище Кенсико.

Оганезов умер в субботу, 13 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он долго боролся, сообщила дочь композитора Мария Шкловер.

Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года. Окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, с 18 лет начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной и другим артистам, долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном. Вел популярные телепередачи «Клуб «Белый попугай», «Жизнь прекрасна», играл в Театре сатиры, снимался в фильмах.

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.