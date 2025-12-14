 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные перехватили 71 дрон ВСУ за три часа над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа в небе над Россией за три часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 мск. Так, над Ростовской областью военные уничтожили 52 дрона, десять — над Брянской, три — над Белгородской, по два — над Тульской и Рязанской областями, по одному над Волгоградской областью и Азовским морем.

Считавшийся погибшим при атаке дронов на Запорожье лев выжил
Политика
Фото:BalitskyEV / Telegram

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в 23:19 мск о перехвате десяти БПЛА и об отсутствии пострадавших и разрушений. В 20:58 мск Богомаз информировал о 17 сбитых беспилотниках, не уточняя время их уничтожения.

До того, около пяти вечера Богомаз сообщал о смерти мирного жителя в результате атаки дронов-камикадзе на село Подывотье Севского района.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев в 23:21 сообщил о перехвате двух дронов, уточнив, что нет ни раненых, ни разрушений.

