Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 21:52 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Минобороны 14 декабря сообщило, что в период с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили 56 дронов над российскими регионами, а в период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили 40 дронов.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский дважды за сутки 14 декабря ограничивали полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. На момент публикации материала ограничения в воздушных гаванях уже сняты.