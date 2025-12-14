ПВО сбила 56 БПЛА над регионами России

Минобороны: ПВО сбила 56 дронов над Россией, в том числе в Московском регионе

Фото: Минобороны России

В период с 16:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 56 украинских дронов в восьми российских регионах, в том числе в Московском, сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть из них перехватили в небе над Белгородской областью — 24. Еще 17 БПЛА сбили над Брянской областью. Пять беспилотников средства ПВО уничтожили в Тульской области, три — в Курской области, по два — в Калужской и Рязанской областях. Также два беспилотника перехватили в Московском регионе. Один дрон сбили над Воронежской областью.

Примерно за пять часов до этого Минобороны отчиталось о перехвате 40 дронов над регионами России, они были сбиты за четыре часа. Большую их часть уничтожили над Брянской областью — 12. Также беспилотники сбили в Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областях.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский дважды за сутки ограничивали полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. На момент публикации материала ограничения в воздушных гаванях уже сняты.

В ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 235 дронов над 14 российскими регионами.