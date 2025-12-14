Кадыров призвал жителей Чечни «не ущемлять» туристов за их внешний вид
Жителям Чечни не стоит зацикливаться на том, как выглядят туристы, приезжающие в республику, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».
«Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят, как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем», — сказал чеченский лидер (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в случае вызывающего поведения туристам можно просто объяснить, что подобное в республике не принято.
По данным Росстата, Чечня стала лидером по приросту туристического потока среди всех регионов России за последние десять лет, сообщали в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в СКФО. С 2014 по 2024 год количество туристов, посетивших республику, увеличилось в семь раз — с 34,2 тыс. до 245,6 тыс. человек.
В 2022 году во время обсуждения допустимого внешнего вида туристов, приезжающих в Чечню, в мэрии Грозного заявили, что одежда «должна соответствовать менталитету населения».
