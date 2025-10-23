 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне

В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков в Чечне
Помощник заявил, что женщины с покрытой головой с точки зрения эстетики и традиций выглядят красивее тех, кто не носит платок. Летом этот же чиновник критиковал женские магазины Чечни за то, как они рекламируют свои товары
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чеченские женщины должны носить платки, так они выглядят красивее и достойнее, заявил помощник главы республики и первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов, передает «Чечня Сегодня».

«Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», — сказал он.

Сугаипов рассказал, что с теми, кто не выполняет такую рекомендацию, будут проводить разъяснительные беседы. «Мы действуем с благими намерениями. Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — сказал он.

Помощник главы Чечни добавил, что разъяснительные беседы уже прошли с теми, кто публиковал в соцсетях неподобающий контент. «Никто никого не ругал. Все всё поняли, удалили публикации», — сказал он.

В Ереване обнаружили мертвой уехавшую из Чечни Айшат Баймурадову
Политика
Айшат Баймурадова

В июле Сагуипов заявил о необходимости регистрации представительниц модельной индустрии и владельцев магазинов женской одежды и салонов красоты в республике. Некоторое время спустя в Грозном были опечатаны несколько магазинов женской одежды после того, как Сугаипов посетил их. Претензии к ним были связаны не с ассортиментом, а с тем, как его рекламируют. Помощника главы региона возмутила съемка моделей с разных ракурсов и в замедленной съемке, что, по его словам, подразумевало «демонстрацию тела», а не одежды. Сугаипов обещал, что после устранения недочетов магазины откроют.

Тогда же он стал участником встречи с собственниками магазинов женской одежды, где проводилась разъяснительная беседа о допустимом поведении в сфере торговли и публикаций в соцсетях.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чечня женщины платки хиджаб
Материалы по теме
Сын Кадырова Адам открыл в Чечне спорткомплекс имени себя
Спорт
Кадырову вручили медаль героя Чечни
Общество
Чечня стала лидером среди регионов по рождаемости в 2024 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов Политика, 22:18
В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях Общество, 22:07
«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:04
Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео Политика, 21:58
Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско Политика, 21:56
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом» Спорт, 21:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Белый дом рассказал, чего Трамп хочет от России Политика, 21:39
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями. Что будет с их акциямиПодписка на РБК, 21:38
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 21:30
Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина Политика, 21:06
Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов» Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне Общество, 21:06