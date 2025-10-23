Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне

Помощник заявил, что женщины с покрытой головой с точки зрения эстетики и традиций выглядят красивее тех, кто не носит платок. Летом этот же чиновник критиковал женские магазины Чечни за то, как они рекламируют свои товары

Чеченские женщины должны носить платки, так они выглядят красивее и достойнее, заявил помощник главы республики и первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов, передает «Чечня Сегодня».

«Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», — сказал он.

Сугаипов рассказал, что с теми, кто не выполняет такую рекомендацию, будут проводить разъяснительные беседы. «Мы действуем с благими намерениями. Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — сказал он.

Помощник главы Чечни добавил, что разъяснительные беседы уже прошли с теми, кто публиковал в соцсетях неподобающий контент. «Никто никого не ругал. Все всё поняли, удалили публикации», — сказал он.

В июле Сагуипов заявил о необходимости регистрации представительниц модельной индустрии и владельцев магазинов женской одежды и салонов красоты в республике. Некоторое время спустя в Грозном были опечатаны несколько магазинов женской одежды после того, как Сугаипов посетил их. Претензии к ним были связаны не с ассортиментом, а с тем, как его рекламируют. Помощника главы региона возмутила съемка моделей с разных ракурсов и в замедленной съемке, что, по его словам, подразумевало «демонстрацию тела», а не одежды. Сугаипов обещал, что после устранения недочетов магазины откроют.

Тогда же он стал участником встречи с собственниками магазинов женской одежды, где проводилась разъяснительная беседа о допустимом поведении в сфере торговли и публикаций в соцсетях.