В Познаньском районе Польши автобус столкнулся с армейскими внедорожниками США

Фото: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

В Познаньском районе Польши произошла авария с двумя вездеходами марки Hummer американских военных, и микроавтобусом, сообщили в пожарном управлении в Познани на странице Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

ДТП произошло на трассе А2 в направлении Варшавы. Четырех военных США и водителя автобуса госпитализировали с ранениями.

Обстоятельства аварии в ведомстве не уточнили, однако на опубликованных пожарным ведомством фотографиях видно, что автобус накренился и съехал с дороги.

Как пишет местная радиостанция rfm24, в результате ДТП один человек оказался заблокирован в машине. Одна полоса движения в сторону Варшавы перекрыта.