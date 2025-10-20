 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Польше автобус столкнулся с американскими армейскими внедорожниками

В Познаньском районе Польши автобус столкнулся с армейскими внедорожниками США
Фото: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Фото: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

В Познаньском районе Польши произошла авария с двумя вездеходами марки Hummer американских военных, и микроавтобусом, сообщили в пожарном управлении в Познани на странице Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

ДТП произошло на трассе А2 в направлении Варшавы. Четырех военных США и водителя автобуса госпитализировали с ранениями.

Обстоятельства аварии в ведомстве не уточнили, однако на опубликованных пожарным ведомством фотографиях видно, что автобус накренился и съехал с дороги.

Пропавший в Литве бронетранспортер военных США вытащили из болота
Политика
Фото:Robertas Riabovas / IMAGO / Global Look Press

Как пишет местная радиостанция rfm24, в результате ДТП один человек оказался заблокирован в машине. Одна полоса движения в сторону Варшавы перекрыта.

