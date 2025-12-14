Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии
Австралийские СМИ опубликовали кадры с пляжа Бонди-Бич в Сиднее, где открыли стрельбу, там проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука.
На видеозаписи с места происшествия видны двое открывших стрельбу мужчин и пострадавшие, лежащие на земле. На видео показано, что сотрудники правоохранительных органов делают им непрямой массаж сердца.
Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал The Jerusalem Post, что всего на пляже находилось около 2 тыс. членов еврейской общины. По информации ABC, в больницу доставили 16 человек, остальным пострадавшим оказывают помощь на месте.
Полиция сообщила о задержании двух человек и призвала граждан избегать посещения района, в котором произошел теракт.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру