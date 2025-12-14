 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии

Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии
Video

Австралийские СМИ опубликовали кадры с пляжа Бонди-Бич в Сиднее, где открыли стрельбу, там проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука.

На видеозаписи с места происшествия видны двое открывших стрельбу мужчин и пострадавшие, лежащие на земле. На видео показано, что сотрудники правоохранительных органов делают им непрямой массаж сердца.

В Сиднее после стрельбы на пляже задержали двух человек
Общество

Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал The Jerusalem Post, что всего на пляже находилось около 2 тыс. членов еврейской общины. По информации ABC, в больницу доставили 16 человек, остальным пострадавшим оказывают помощь на месте.

Полиция сообщила о задержании двух человек и призвала граждан избегать посещения района, в котором произошел теракт.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Александра Озерова
теракт стрельба Сидней Австралия пляж
Материалы по теме
В Сиднее после стрельбы на пляже задержали двух человек
Общество
На пляже в Сиднее открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки
Общество
Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 12:43 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 12:43
Бажин и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Тюмени Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек Политика, 12:55
Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии Общество, 12:52
3 совета, которые превратят невротика в матерого переговорщикаПодписка на РБК, 12:48
Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве Спорт, 12:47
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
На юго-востоке Таиланда объявили комендантский час Политика, 12:40
Российские военные взяли под контроль запорожское село Варваровка Политика, 12:25
В Сиднее после стрельбы на пляже задержали двух человек Общество, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Ардашев опередил Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России Спорт, 12:19
Поменять за 72 часа. Как адаптивность бизнеса помогает обогнать рынокПодписка на РБК, 12:19