Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии

Video

Австралийские СМИ опубликовали кадры с пляжа Бонди-Бич в Сиднее, где открыли стрельбу, там проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука.

На видеозаписи с места происшествия видны двое открывших стрельбу мужчин и пострадавшие, лежащие на земле. На видео показано, что сотрудники правоохранительных органов делают им непрямой массаж сердца.

Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал The Jerusalem Post, что всего на пляже находилось около 2 тыс. членов еврейской общины. По информации ABC, в больницу доставили 16 человек, остальным пострадавшим оказывают помощь на месте.

Полиция сообщила о задержании двух человек и призвала граждан избегать посещения района, в котором произошел теракт.