Четыре российских аэропорта возобновили полеты

Аэропорты Геленджика, Грозного, Краснодара и Пскова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара, Грозного и Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8:30 мск, воздушная гавань Краснодара — с 9:00 мск.

В ночь на 14 декабря в поселке Афипском Северского района Краснодарского края по двум адресам упали осколки дронов. По данным регионального оперштаба, пострадавших нет.

По одному из адресов фрагменты беспилотников вызвали возгорание в огороде частного домовладения, в другом частном доме осколки дронов выбили окна.