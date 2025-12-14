Четыре российских аэропорта возобновили полеты
В аэропортах Геленджика, Краснодара, Грозного и Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8:30 мск, воздушная гавань Краснодара — с 9:00 мск.
В ночь на 14 декабря в поселке Афипском Северского района Краснодарского края по двум адресам упали осколки дронов. По данным регионального оперштаба, пострадавших нет.
По одному из адресов фрагменты беспилотников вызвали возгорание в огороде частного домовладения, в другом частном доме осколки дронов выбили окна.
