«РИА Новости» сообщило о переносе Долиной заключения договора по квартире

Вид на дом, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

При продаже квартиры певица Лариса Долина перенесла дату заключения договора на десять дней вперед. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

«Между Ларисой Долиной и Полиной Лурье было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го», — говорится в документе.

Перенос даты произошел по инициативе Долиной. Как рассказала агентству адвокат покупательницы Светлана Свириденко, между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. По ее словам, певица не просто ждала, а «осмысливала».

Летом 2024 года Лурье купила у Долиной квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб., после чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, и оспорила сделку. В результате Лурье осталась без денег и квартиры. Это решение подтвердил кассационный суд.

В начале декабря Долина пообещала вернуть Лурье все деньги, которые та потратила на покупку квартиры. Однако, по словам адвоката Лурье, покупательница не доверяет заявлениям артистки о возврате средств. Она требует восстановления прав на жилье и ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде.