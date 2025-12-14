 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Летевший в Токио самолет вернулся в Вашингтон из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Вашингтона в Токио, вернулся в международный аэропорт Даллес вскоре после вылета из-за отказа двигателя, сообщает Bloomberg. На борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа, пострадавших нет.

Речь идет о рейсе United 803, выполнявшемся на самолете Boeing 777-200ER. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), лайнер благополучно приземлился в Вашингтоне в субботу, 13 декабря, около 13:20 по местному времени (21:20 мск). Регулятор начал расследование инцидента.

Как сообщил в соцсети X министр транспорта США Шон Даффи, у самолета оторвался фрагмент кожуха двигателя, который загорелся и стал причиной возгорания кустарника на земле. В авиакомпании уточнили, что экипаж развернул самолет из-за потери мощности одного из двигателей.

Согласно данным Flightradar24, самолет развернулся примерно через пять минут после взлета, некоторое время кружил к югу от Вашингтона и вернулся в аэропорт вылета примерно через 45 минут в воздухе. Борт был введен в эксплуатацию в ноябре 1998 года.

Следовавший из Москвы в Дубай самолет вернулся во Внуково
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В начале декабря рейс WZ-3097, вылетевший из Москвы в Пхукет, экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за пожара в двигателе. Как сообщил Радио РБК источник, знакомый с ситуацией, на борту находились 13 человек экипажа и 412 пассажиров.

Возгорание произошло около 21:23 мск, через несколько минут после того, как самолет поднялся в небо. После изменения параметров работы одного из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в 22:53 мск.

