Следовавший из Москвы в Дубай самолет вернулся во Внуково

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Самолет Utair, вылетевший из Москвы в Дубай, вернулся во Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, однако посадка не была аварийной, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва — Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково», — рассказали в пресс-службе.

Борт штатно сел в 14:41 мск, с пассажирами и экипажем все в порядке, добавили в авиакомпании.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково. Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что самолет Utair совершает аварийную посадку в московском аэропорту.

В декабре самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажиры отправились в Москву на другом борту.