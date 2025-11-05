 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Более 200 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества

Фото: РБК
Фото: РБК

В Херсонской области десять муниципальных округов, в которых проживают более 200 тыс. человек, остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются десять муниципальных округов — это более 300 населенных пунктов и 200 тыс. человек», — написал глава региона.

Губернатор не назвал причину отключения. Он отметил, что все социальные объекты перевели на резервное питание, а специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света
Общество
Фото:Far700 / Shutterstock

25 октября в Херсонской области из-за износа оборудования произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово». В результате 96 населенных пунктов, в которых проживают более 98 тыс. человек, остались без света.

Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Более 200 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества Политика, 21:58
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин обвинил в разжигании межнациональной розни провокаторов за рубежом Политика, 21:40
Анисимова выбила Свёнтек из Итогового турнира WTA Спорт, 21:35
Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине Политика, 21:33
Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику Общество, 21:20
Песков сообщил, что США уведомили Россию о тестовом пуске Minuteman III Политика, 21:08
В ЦСКА фразой про «убийство игры» оценили назначенный пенальти в Кубке Спорт, 20:54
Медведев объяснил реакцию Москвы на слова Трампа о ядерных испытаниях Политика, 20:47
«Эрозия контроля». Зарубежные СМИ о риске возобновления ядерных испытаний Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Судане разбился военно-транспортный Ил-76 Политика, 20:35