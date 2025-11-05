Более 200 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества

Фото: РБК

В Херсонской области десять муниципальных округов, в которых проживают более 200 тыс. человек, остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются десять муниципальных округов — это более 300 населенных пунктов и 200 тыс. человек», — написал глава региона.

Губернатор не назвал причину отключения. Он отметил, что все социальные объекты перевели на резервное питание, а специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

25 октября в Херсонской области из-за износа оборудования произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово». В результате 96 населенных пунктов, в которых проживают более 98 тыс. человек, остались без света.