В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света
В Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» из-за износа оборудования, в результате чего 96 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Пострадали населенные пункты Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов, где живут более 98 тыс. человек.
«Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады «Херсонэнерго», — добавил Сальдо.
