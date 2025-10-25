Сальдо: без света остались более 98 тыс. человек в 96 населенных пунктах

В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света

Фото: Far700 / Shutterstock

В Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» из-за износа оборудования, в результате чего 96 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Пострадали населенные пункты Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов, где живут более 98 тыс. человек.

«Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады «Херсонэнерго», — добавил Сальдо.